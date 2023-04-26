Популярная юмористка высмеяла заголовки российской газеты

Юмористка Варвара Щербакова высмеяла заголовки газеты «СПИД-инфо»

Популярная юмористка Варвара Щербакова пошутила над заголовками советской и российской газеты «СПИД-Инфо». Ее высказывания прозвучали в шоу «Стыдно знать», выпуск которого вышел на платформе «Дзен».

Ведущий шоу, комик Андрей Бебуришвили, предложил Щербаковой и певцу Стасу Костюшкину угадать, статья с каким заголовком не публиковалась в «СПИД-Инфо». Вариантами послужили «Расскажи, прокладочка, где была», «Казнить нельзя кастрировать!», «Сюткин — зоофил?» и «Менопауза — еще не меностоп!»

«Расскажи, прокладочка, где была. Я думаю, знаете, там типа: "Расскажи-ка милая, как плыла". Знаете, как будто в реке выловили, такое что-то (...)», — высмеяла Щербакова заголовок «СПИД-Инфо». Комментируя название статьи «Сюткин — зоофил?», она также в шутку пожаловалась на то, что в среде юмористов «нет ничего интересного» в отличие от музыкантов. «А у вас там, блин, жизнь кипит!» — поиронизировала она, обращаясь к Костюшкину.

Газета «СПИД-инфо» начала выходить в 1989 году и изначально задумывалась как просветительский проект по профилактике СПИДа. Однако впоследствии издание превратилось в бульварный журнал и публиковало слухи и сплетни, различные статьи на сексуальную тематику.