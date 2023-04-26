Республика Сербская пообещала стать независимым государством мирным путем

Додик: Республика Сербская станет независимым государством не военным, а мирным путем

Республика Сербская (входит в состав федерации Боснии и Герцеговины) намерена обрести статус независимого государства мирным путем, заявил президент этнического образования сербов в стране Милорад Додик в эфире телеканала РТС.

«Республика Сербская будет самостоятельным государством и достигнет этого мирным путем. У нас нет военного плана, все наши планы не военные, а мирные. С нашей стороны будет мир», — подчеркнул он. По словам политика, такое решение однажды будет принято парламентом энтитета.

Ранее Додик пообещал продолжать укреплять сотрудничество с Россией и Сербией, несмотря на усилия Запада по разладу отношений между партнерами. При этом он добавил, что Республика Сербия также открыта к диалогу с западными странами, однако им необходимо понять, что «общение больше невозможно с позиции требования полного послушания и подчинения».