Россиянин застрелил сделавшую ему замечание за громкую музыку соседку

Житель Феодосии застрелил из ружья соседку после замечания из-за громкой музыки

66-летний житель Феодосии застрелил соседку, сделавшую ему замечание за слишком громкую музыку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пенсионер задержан, в отношении него возбуждено дело об убийстве.

Мужчина любил слушать по ночам музыку на полной громкости, из-за чего на него регулярно ругалась соседка, которой мешал шум. После очередного замечания пенсионер взял ружье и выстрелил в женщину. Та скончалась на месте. После убийства россиянин попытался покончить с собой, но не смог. Тогда он вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшим правоохранителям мужчина сознался в преступлении.