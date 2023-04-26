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18:17, 26 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин застрелил сделавшую ему замечание за громкую музыку соседку

Житель Феодосии застрелил из ружья соседку после замечания из-за громкой музыки

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

66-летний житель Феодосии застрелил соседку, сделавшую ему замечание за слишком громкую музыку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пенсионер задержан, в отношении него возбуждено дело об убийстве.

Мужчина любил слушать по ночам музыку на полной громкости, из-за чего на него регулярно ругалась соседка, которой мешал шум. После очередного замечания пенсионер взял ружье и выстрелил в женщину. Та скончалась на месте. После убийства россиянин попытался покончить с собой, но не смог. Тогда он вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшим правоохранителям мужчина сознался в преступлении.

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Любовь Ширижик
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