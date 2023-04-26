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05:03, 26 апреля 2023Из жизни

Двух мужчин обвинили в колдовстве и похоронили заживо

The Nation: в Нигерии двух мужчин заподозрили в колдовстве и похоронили заживо из-за грозы

Фото: David Bokuchava / Shutterstock / Fotodom

В нигерийском штате Бенуэ двух человек заподозрили в колдовстве из-за сильной грозы. Об этом сообщает издание The Nation.

По словам свидетелей, местная молодежь напала на двух мужчин. Их обвинили в том, что они вызвали грозу, из-за которой пострадали семейная пара и ее новорожденный ребенок. После этого собравшиеся выкопали могилу и заживо похоронили в ней предполагаемых «колдунов».

Старейшина сообщества и очевидец инцидента, инженер Баба Аган, сообщил о случившемся в полицию. К тому моменту, когда полицейские прибыли на место происшествия, пострадавшие уже скончались в могиле. Их тела были эксгумированы.

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Представитель полиции штата Бенуэ подтвердил информацию о произошедшем и сообщил, что в связи с инцидентом были арестованы двое подозреваемых. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Ранее сообщалось, что житель деревни в районе индийского города Джаджпур, штат Одиша (Орисса), убил мага-тантрика после неудачного ритуала по возвращению ушедшей жены. В приступе ярости он зарубил тантрика топором, а затем сам сдался полиции.

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Алиса Дмитриева
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