Сообщение об остановке судостроения в России не нашло подтверждения

Информация WSJ об остановке российского судостроения из-за санкций не подтвердилась

Сообщение The Wall Street Journal (WSJ) о том, что российское судостроение остановилось из-за санкций, не нашло подтверждения.

Американская газета со ссылкой на неназванные источники пишет, что у российских судостроительных корпораций заканчиваются ключевые детали, в том числе для двигателей. Это, по информации издания, задерживает или останавливает производство танкеров и судов, необходимых для транспортировки нефти и грузов.

В январе генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что все запланированные к сдаче в 2022-23 годах корабли для Военно-морского флота построены и находятся на разных стадиях испытаний. Действительно, из-за санкций некоторым производителям пришлось искать замену импортного оборудования, однако сдвиг сроков сдачи кораблей не превышает трех-пяти месяцев, уточнил он.

Всего в 2022 году было заложено, спущено на воду, передано заказчику и отправлено на испытания более 20 судов. Среди них — атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов», атомная подводная лодка «Император Александр III», второй серийный атомный ледокол «Урал» и ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс».

Информация The Wall Street Journal об остановке российского судостроения почти не тиражировалась в СМИ. Об этом написали лишь украинские издания, среди которых Delo.ua и «Экономическая правда».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»