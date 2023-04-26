Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 26 апреля 2023Мир

В США предрекли крах Зеленскому и его правительству до конца конфликта

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский и его правительство потерпят крах до конца конфликта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство потерпят крах до конца конфликта. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Бывший военный предрек разрыв Москвой всех контрактов, заключенных Киевом с американскими компаниями. «Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда война закончится. Российское руководство не возьмет на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет», — указал Риттер, ответив на вопрос о сохранении инвестиционными корпорациями США подрядов на восстановление Украины после завершения боевых действий.

Ранее Риттер назвал Украину гнилым кораблем и призвали утопить ее. По его словам, это лучшее, что можно сделать. Он отметил, что виной всему — повсеместная коррупция, которая уже может быть поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран. Военный подчеркнул, что западные страны усугубляют ситуацию, делая вид, что киевский режим заслуживает доверия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске войск из Центральной Украины
В российском регионе мигрант развратил маленькую дочь знакомой
В российском регионе 16-летний подросток совратил 11-летнюю сестру
Названы курортные города России с наиболее подешевевшей арендой
В мире зафиксировали снижение распространенности Helicobacter pylori за 40 лет
Москвичи охладели к покупке квартир в новостройках
Москвичи прокомментировали открытие новых магазинов на месте бывших Zara
50-летняя Дита фон Тиз вышла в свет в прозрачном платье
В ФРГ прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина
В ЕС отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.