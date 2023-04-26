Экс-разведчик США Риттер: Зеленский и его правительство потерпят крах до конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство потерпят крах до конца конфликта. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Бывший военный предрек разрыв Москвой всех контрактов, заключенных Киевом с американскими компаниями. «Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда война закончится. Российское руководство не возьмет на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет», — указал Риттер, ответив на вопрос о сохранении инвестиционными корпорациями США подрядов на восстановление Украины после завершения боевых действий.

Ранее Риттер назвал Украину гнилым кораблем и призвали утопить ее. По его словам, это лучшее, что можно сделать. Он отметил, что виной всему — повсеместная коррупция, которая уже может быть поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран. Военный подчеркнул, что западные страны усугубляют ситуацию, делая вид, что киевский режим заслуживает доверия.