В «Авиапарке» открылись магазины Maag, Dub и Vilet

В «Авиапарке» открылись Maag, Dub и Vilet на месте магазинов ушедших брендов

В «Авиапарке» открылись магазины брендов Maag, Dub и Vilet, которые пришли на смену ушедшим брендам Zara, Pull&Bear и Stradivarius. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале торгового центра в четверг, 27 апреля.

Так, на месте магазина Zara заработал Maag. Как пояснили в «Авиапарке», в настоящее время в магазине доступна весенняя коллекция, при этом цены сохранились на уровне ушедшей Zara. В частности, брюки и джинсы стоят от 1999 рублей, платья — от 3599 рублей, пиджаки — от 7000 рублей, а куртки — от 11 тысяч рублей. Одежда бренда отшивается в Марокко, Турции, Бангладеш и Пакистане и по стилистике схожа с представленной в Zara.

Dub открылся на месте магазина Pull&Bear, а Vilet — на месте Stradivarius. Все три магазина располагаются на втором этаже торгового центра.

Испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.