Загадочная смерть шести коров с вырезанными языками обеспокоила полицию США

NBC: полиция в США занялась расследованием гибели коров при загадочных обстоятельствах

В Техасе, США, полиция занялась расследованием факта обнаружения шести туш погибших при загадочных обстоятельствах коров с удаленными языками и снятой кожей около рта. Об этом сообщает NBC News.

Трупы коров были найдены вдоль шоссе в трех округах Техаса: Мэдисон, Бразос и Робертсон. Животные принадлежали разным стадам и находились на разных пастбищах. Гибель коров при крайне странных обстоятельствах обеспокоила местных жителей и полицию.

Пять из шести мертвых животных были взрослыми, одно — теленком. Время гибели коров и их пол не уточняются. В двух случаях у коров были вырезаны половые органы и задние проходы с помощью точных круговых разрезов.

Трава вокруг тел животных выглядит нетронутой, без следов борьбы или отпечатков ног и колес. Владельцы ранчо сообщили, что хищники и птицы не трогали останки коров, оставляя их разлагаться на протяжении нескольких недель.

Следователи отмечают, что подобные инциденты регистрировались по всей стране. Они сотрудничают с другими правоохранительными службами для выяснения обстоятельств случившегося.

В 2019 году пять туш быков без половых органов и языков были найдены в штате Орегон. Попытки найти объяснение их гибели включали жуков-падальщиков, космические корабли и культовые убийства. Неизвестно, была ли установлена причина гибели животных.

Ранее сообщалось, что более 350 слонов умерли в северной части Ботсваны в результате загадочной массовой гибели, которую ученые назвали «природоохранной катастрофой». Местные свидетели говорят, что некоторые слоны ходили кругами, что свидетельствует о неврологическом нарушении.