«Известия»: 34-50% объявлений о продаже квартир на курортах Краснодарского края фиктивные

В Сочи произошел всплеск фейковых объявлений о продаже жилья. По данным «Известий», от 34 процентов до 50 процентов объявлений о продаже квартир на курортах Краснодарского края поддельные.

Специалисты отмечают, что за 2023 год число фиктивных предложений существенно выросло. По словам директора федеральной компании «Этажи» в Сочи Павла Быкова, количество фейковых объявлений выросло как в социальных сетях, так и на веб-сайтах.

Ранее сообщалось, что в Сочи подорожала аренда квартир и домов на майские праздники на 10–15 процентов. Уточняется, что ближе к 1 мая она может увеличиться еще — до 25 процентов. Рост цен на посуточную аренду жилья на курортах Краснодарского края за год составил от 10 до 20 процентов.