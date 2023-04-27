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01:23, 27 апреля 2023Экономика

В России подали первый иск к Johnson&Johnson

В Росси подали первый иск к Johnson&Johnson с просьбой прекратить продажи детской присыпки

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В Росси подали первый иск к американской фармацевтической компании Johnson&Johnson. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что иск в Кунцевский районный суд подала Общественная потребительская инициатива (ОПИ). Общественники заявили о продаже в России детской присыпки с тальком, которая может вызывать рак. Они также призвали признать противоправной и запретить реализацию этого товара на территории страны, а также изъять его из оборота. Кроме того, общественники попросили обеспечить доступ российским потребителям к компенсационному фонду в размере 8,9 миллиарда долларов.

В иске отмечается, что факты наличия в присыпках Johnson&Johnson канцерогенного талька стали вскрываться с 1970-х годов. «К 2022 году количество предъявленных к J&J исков по данным фактам достигло 38 тысяч», — говорится в документе.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, в России продукция Johnson&Johnson находится в свободной продаже. «Но риски очень велики, чтобы их можно было просто так игнорировать», — заявил он.

С первой волной громких судебных разбирательств Johnson & Johnson столкнулась еще в 2018 году. На сегодняшний день подано несколько тысяч исков против компании из-за производства косметического талька (используется в детской присыпке). Как утверждают истцы, в его составе есть асбест, который может спровоцировать развитие ряда онкологических заболеваний, в том числе рака яичников, рака легких, мезотелиомы и других. J&J в пресс-релизе ссылается на десятилетия медицинских исследований по всему миру, подтвердивших безопасность талька.

В марте 2022 года после начала боевых действий на Украине Johnson & Johnson частично остановила поставки своей продукции в Россию.

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Марина Совина
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