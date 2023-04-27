Вышел трейлер второго сезона продолжения «Секса в большом городе»

В сети появился тизер-трейлер второго сезона продолжения сериала «Секс в большом городе»

В сети вышел тизер-трейлер второго сезона сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Видеоролик появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Max.

По сюжету многосерийного проекта, героиня актрисы Сары Джессики Паркер вернется к журналистской деятельности. В шоу будет показано, как на компании 50-летних подруг отразились соцсети и пандемия коронавируса.

Помимо Джессики Паркер во втором сезоне также сыграют такие артистки, как Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк. Ожидается появление Джона Корбетта, который вновь исполнит роль Эйдана Шоу.