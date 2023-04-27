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08:05, 27 апреля 2023Культура

Netflix опубликовал тизер нового сезона сериала «Черное зеркало»

Netflix опубликовал тизер шестого сезона сериала «Черное зеркало»

Netflix опубликовал тизер шестого сезона сериала «Черное зеркало». Видеоролик появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В ролике представили героев новых сюжетов. К съемочной группе нового сезона присоединились Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («Фантастическая четверка») и Джош Хартнетт («Гнев человеческий»). В сериале также снимутся Сальма Хайек, Зази Битц, Рори Калкин, Клара Ругор, Паапа Эссьеду, Дэнни Рамирес, Оден Торнтон и Анджана Васан.

«Черное зеркало» — британский научно-фантастический сериал, который рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий. Первая серия сериала вышла 4 декабря 2011 года.

Марина Совина
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