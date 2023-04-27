На замминистра сельского хозяйства Новосибирской области завели уголовное дело

В Новосибирской области завели дело в отношении первого замминистра сельского хозяйства

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении первого замминистра сельского хозяйства региона. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о Светлане Невзоровой, которую заподозрили в превышении должностных полномочий. Уголовное дело завели в связи с нарушениями при распределении субсидий, которые выделялись для региональных сельхозтоваропроизводителей.

27 апреля сообщалось, что на Камчатке суд назначил 11 лет колонии строгого режима экс-начальнику управления МВД России по региону Михаилу Киселеву по делу о взятке.