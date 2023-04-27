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06:53, 27 апреля 2023Культура

Никита Михалков поблагодарил Запад за санкции

Режиссер Михалков поблагодарил западные санкции за толчок развитию российского кино
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков прокомментировал влияние западных санкций на российское кино. Об этом пишет Prozvezd.

Михалков заявил, что благодарен санкциям. «Потому что они и те обстоятельства, в которых мы сегодня живем, четко показали, кто есть кто и что есть что», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что уход голливудских фильмов с российского рынка дал толчок развитию отечественного кино. По его словам, в настоящее время в российской культуре происходит «поиск новых смыслов».

Михалков также призвал перестать посылать отечественные киноленты на «Оскар. «Нужно развивать свое, например, в противовес учредить Евразийскую киноакадемию, у которой будет своя премия, где показывались бы картины о ценности отца и матери, естественного рождения, религиозной независимости», — заявил он.

В марте Никита Михалков прокомментировал действия и высказывания российского актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом), заявившего о готовности воевать против России. Кинематографист назвал разочарованием поведение покинувшего страну артиста.

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Марина Совина
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