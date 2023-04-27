Никита Михалков поблагодарил Запад за санкции

Режиссер Михалков поблагодарил западные санкции за толчок развитию российского кино

Режиссер Никита Михалков прокомментировал влияние западных санкций на российское кино. Об этом пишет Prozvezd.

Михалков заявил, что благодарен санкциям. «Потому что они и те обстоятельства, в которых мы сегодня живем, четко показали, кто есть кто и что есть что», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что уход голливудских фильмов с российского рынка дал толчок развитию отечественного кино. По его словам, в настоящее время в российской культуре происходит «поиск новых смыслов».

Михалков также призвал перестать посылать отечественные киноленты на «Оскар. «Нужно развивать свое, например, в противовес учредить Евразийскую киноакадемию, у которой будет своя премия, где показывались бы картины о ценности отца и матери, естественного рождения, религиозной независимости», — заявил он.

В марте Никита Михалков прокомментировал действия и высказывания российского актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом), заявившего о готовности воевать против России. Кинематографист назвал разочарованием поведение покинувшего страну артиста.