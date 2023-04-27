Никита Михалков поблагодарил Запад за санкции
Режиссер Никита Михалков прокомментировал влияние западных санкций на российское кино. Об этом пишет Prozvezd.
Михалков заявил, что благодарен санкциям. «Потому что они и те обстоятельства, в которых мы сегодня живем, четко показали, кто есть кто и что есть что», — сказал он.
Режиссер подчеркнул, что уход голливудских фильмов с российского рынка дал толчок развитию отечественного кино. По его словам, в настоящее время в российской культуре происходит «поиск новых смыслов».
Михалков также призвал перестать посылать отечественные киноленты на «Оскар. «Нужно развивать свое, например, в противовес учредить Евразийскую киноакадемию, у которой будет своя премия, где показывались бы картины о ценности отца и матери, естественного рождения, религиозной независимости», — заявил он.
В марте Никита Михалков прокомментировал действия и высказывания российского актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом), заявившего о готовности воевать против России. Кинематографист назвал разочарованием поведение покинувшего страну артиста.