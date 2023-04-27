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13:53, 27 апреля 2023Бывший СССР

Очередной саммит Евросоюза пройдет в Молдавии

Майя Санду заявила, что очередной саммит ЕС состоится в Молдавии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Очередной саммит Евросоюза (ЕС) состоится в Молдавии, хотя страна и не является членом объединения. Об этом заявила президент республики Майя Санду, сообщает ТАСС.

По словам политика, такое решение Брюсселя свидетельствует о поддержке проевропейского курса молдавского правительства и признании перспектив евроинтеграции страны.

«На саммите обсудят жизненно важные вопросы, связанные с войной и миром, будущим Европы, а также будущим Республики Молдова как европейского государства, которое твердо выбрало европейский путь», — сказала Санду.

Она добавила, что основная часть мероприятий пройдет на территории винодельческого комплекса Мimi в селе Бульбоака. На встрече ожидаются около 50 представителей европейских стран и политических структур Евросоюза.

«Хотим продемонстрировать, что являемся надежным партнером ЕС, готовым активно способствовать укреплению единства и безопасности на европейском континенте», — заверила президент.

Ранее Совет ЕС утвердил решение о создании в Молдавии гражданской миссии для противодействия гибридным и кибернетическим угрозам. Ее цель — помощь республике противостоять внешнему вмешательству и заказным информационным кампаниям.

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Алевтина Запольская
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