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16:44, 27 апреля 2023Культура

Пит Дэвидсон пообещал не шутить про Ким Кардашьян

Пит Дэвидсон пообещал не шутить про Ким Кардашьян во время шоу Saturday Night Live

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американский актер и комик Пит Дэвидсон пообещал не шутить про бывшую возлюбленную, телезвезду Ким Кардашьян, в ходе популярного комедийного шоу Saturday Night Live. Об этом пишет Page Six.

По данным источника, Дэвидсон будет хочет держаться подальше от Кардашьян. «Он ведет себя как джентльмен», — добавил он.

Уточняется, что когда пара рассталась, они согласились просто «идти дальше». «Вот почему она не упоминается в его стендапе», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что Дэвидсон попал в автомобильную аварию в калифорнийском Беверли-Хиллз. По данным портала, ДТП произошло в субботу, 4 марта. Артист находился за рулем Mercedes и ехал на высокой скорости, из-за чего не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в стену дома. В машине также находилась возлюбленная Дэвидсона, актриса Чейз Суи Уандерс. Ни она, ни комик не пострадали.

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Варвара Кошечкина
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