Умер известный американский телеведущий

TMZ: американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет

Известный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации издания, у Спрингера был рак поджелудочной железы, в последнюю неделю его состояние начало ухудшаться. В четверг утром ведущий скончался в своем доме в районе Чикаго.

Джерри Спрингер родился 13 февраля 1944 года в Лондоне. В 1965 году он получил степень бакалавра в области политики и политологии в Тулейнском университете, а в 1968 году окончил Северо-Западный университет по специальности «юриспруденция».

В 1982 году Спрингер стал политическим обозревателем канала NBC WLWT. Успех пришел к Спрингеру, когда он начал вести собственный проект под названием «Шоу Джерри Спрингера», выходивший в эфир с 30 сентября 1991 года и до 13 июня 2018. Программа изначально задумывалась как серьезная передача о политике, но спустя три года изменила формат в сторону трэш-шоу об изменах, сексуальных отклонениях и психических расстройствах. До телевидения Спрингер занимал пост мэра Цинциннати в штате Огайо.