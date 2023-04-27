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20:51, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Умер известный американский телеведущий

TMZ: американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет

Фото: Martin Pope / Telegraph UK / ZUMA Press / Globallookpress.com

Известный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации издания, у Спрингера был рак поджелудочной железы, в последнюю неделю его состояние начало ухудшаться. В четверг утром ведущий скончался в своем доме в районе Чикаго.

Джерри Спрингер родился 13 февраля 1944 года в Лондоне. В 1965 году он получил степень бакалавра в области политики и политологии в Тулейнском университете, а в 1968 году окончил Северо-Западный университет по специальности «юриспруденция».

В 1982 году Спрингер стал политическим обозревателем канала NBC WLWT. Успех пришел к Спрингеру, когда он начал вести собственный проект под названием «Шоу Джерри Спрингера», выходивший в эфир с 30 сентября 1991 года и до 13 июня 2018. Программа изначально задумывалась как серьезная передача о политике, но спустя три года изменила формат в сторону трэш-шоу об изменах, сексуальных отклонениях и психических расстройствах. До телевидения Спрингер занимал пост мэра Цинциннати в штате Огайо.

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Олег Давыдов
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