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11:57, 27 апреля 2023Силовые структуры

После взрыва в Санкт-Петербурге завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге после взрыва в Павловске возбудили дело о незаконном обороте взрывчатки

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

После взрыва в Павловске Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 27 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Сергей Капитонов.

По данным следствия, дело возбуждено по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. На месте взрыва была обнаружена воронка. В ночь на 27 апреля похожий на взрыв громкий звук услышали в трех районах Санкт-Петербурга. Прибывшие по вызову жителей экстренные службы ничего не обнаружили. Охранник в одном из районов отметил, что тоже услышал и почувствовал что-то очень громкое, но ничего похожего на пожар поблизости не заметил.

Позже выяснилось, что в Павловске ЧП произошло возле конного клуба. Лошади в загонах в результате не пострадали. В районной администрации заявили, что ситуация находится на особом контроле, пострадавших нет, причины взрыва устанавливаются.

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Владимир Седов
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