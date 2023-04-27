Зарплаты депутатов предложили приравнять к средним по России

«Справедливая Россия» предложила приравнять зарплаты депутатов к средним по стране

Группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым внесла в Государственную думу законопроект, предлагающий приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средним по стране. Текст документа размещен в думской базе данных.

Инициатива предусматривает внесение изменения в Закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы». Сейчас члены парламента независимо от должностей получают «одинаковое ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра».

«Сегодня размер заработной платы депутатов Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней зарплаты по России», — сказал Миронов «Парламентской газете». По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), средняя заработная плата в России в 2021 году составила порядка 57 224 рублей. По предварительной информации, за февраль 2023 года показатель увеличился до 65 094 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что парламентарии должны быть «ближе к народу не только на словах, но и на деле». Авторы документа полагают, что предложенные меры станут хорошим стимулом, чтобы принимаемые законы «помогали росту российской экономики, решению социальных вопросов, процветанию России и ее граждан». Также справедливороссы предложили отменить пенсионные надбавки и льготы по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению.

Внесение законопроекта о зарплатах депутатов лидер фракции решил приурочить ко Дню российского парламентаризма (отмечается 27 апреля с 2012 года). «Традиции парламентаризма в России насчитывают не одно столетие», — отметил Миронов. Он считает, что памятная дата касается каждого гражданина, так как все активные россияне — в каком-то смысле законотворцы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитетов за счет сэкономленных средств, речь идет о 600 миллионах рублей. Он заявил, что инициатива направлена на то, чтобы «на Охотном Ряду было больше мотивации работать».

