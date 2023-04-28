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10:09, 28 апреля 2023Моя страна

В Крыму стартовал фестиваль цветения сакуры для мастеров японских искусств

Фестиваль цветения сакуры открылся в четверг в японском саду «Шесть чувств» в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Фестиваль цветения сакуры стартовал в Крыму 27 апреля. Как уточняет ТАСС, местом проведения фестиваля стал японский сад «Шесть чувств», расположенный на территории Mriya Resort & SPA.

Беседуя с журналистами, директор курорта Самвел Саруханян отметил, что общее число гостей фестиваля, который продлится до 30 апреля, составит порядка 5000. Гостей ожидает насыщенная программа, включающая выступления артистов, чайные церемонии, мастер-классы с участием мастеров различных японских искусств, японскую ярмарку и фотосессии под сакурой. У желающих также будет возможность заняться медитацией с приглашенными экспертами, поиграть в японские игры и послушать концерт японской музыки, насладиться фаер-шоу, а также посетить гастроужин «7 принципов самурая».

Рассказывая о японском саде, собеседник агентства назвал его одним из самых уникальных мест, где можно увидеть цветение сакуры. «Для строительства сада в шесть гектаров было привезено 1,7 тысячи тонн камней из Японии, которые два месяца плыли на морском судне в Крым», — указал он, добавив, что все установленные в саду постройки были сделаны в Японии по каркасно-балочному типу, привезены в разобранном виде и собирались в саду мастерами из Киото.

Ранее стало известно, что в Вологде в июле пройдет фестиваль европейского кино.

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Варвара Кошечкина
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