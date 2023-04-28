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16:35, 28 апреля 2023Среда обитания

Путин подписал закон о штрафах за продажу сведений из ЕГРН

Путин подписал закон о штрафах за незаконное предоставление данных из ЕГРН
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконное распространение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, это касается также и создания сайтов, где предоставляются данные из реестра. Об этом сообщает РИА Новости.

Для граждан вводится ответственность от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы вырастают до 50,100 и 600 тысяч рублей соответственно. Как объяснила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, стали появляться ресурсы, где за плату предлагается получить доступ к реестру. По ее словам, в большинстве случаев эти данные недостоверны.

С 1 марта в России вступил в силу закон, по которому третьи лица больше не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов.

Платон Щукин
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