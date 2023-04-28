Германия и еще пять стран Европы обеспокоились количеством микропластика

Шесть стран Европы попросили Еврокомиссию принять меры по сокращению микропластика

Германия и еще пять европейских стран призвали принять меры по предотвращению выбросов микропластика, обеспокоившись количеством, которое было обнаружено во льдах и океанах. Об этом сообщает Reuters.

Шесть стран Европы, включая Германию, Нидерланды, Францию, призвали Европейскую комиссию принять меры для сокращения микропластика в природе. На данный момент власти разрабатывают закон по снижению к 2030 году содержания мелких частиц пластика в окружающей среде на 30 процентов.

Страны также попросили создать единую систему мониторинга содержания микропластика в воздухе, воде и почве. Меры также будут связаны с предотвращением выброса мелких частиц пластика в результате износа шин и стирки вещей из синтетических материалов.

Группа ученых под руководством исследователей из Института Альфреда Вегенера сообщили, что водоросль Melosira arctica под арктическим морским льдом содержит в десять раз больше пластика, чем окружающая вода. Такая высокая концентрация в основании морской пищевой цепи представляют собой угрозу для многих существ, питающихся водорослями на поверхности моря.