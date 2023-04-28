Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:02, 28 апреля 2023Среда обитания

Германия и еще пять стран Европы обеспокоились количеством микропластика

Шесть стран Европы попросили Еврокомиссию принять меры по сокращению микропластика

Фото: Nick Russill / Unsplash

Германия и еще пять европейских стран призвали принять меры по предотвращению выбросов микропластика, обеспокоившись количеством, которое было обнаружено во льдах и океанах. Об этом сообщает Reuters.

Шесть стран Европы, включая Германию, Нидерланды, Францию, призвали Европейскую комиссию принять меры для сокращения микропластика в природе. На данный момент власти разрабатывают закон по снижению к 2030 году содержания мелких частиц пластика в окружающей среде на 30 процентов.

Страны также попросили создать единую систему мониторинга содержания микропластика в воздухе, воде и почве. Меры также будут связаны с предотвращением выброса мелких частиц пластика в результате износа шин и стирки вещей из синтетических материалов.

Группа ученых под руководством исследователей из Института Альфреда Вегенера сообщили, что водоросль Melosira arctica под арктическим морским льдом содержит в десять раз больше пластика, чем окружающая вода. Такая высокая концентрация в основании морской пищевой цепи представляют собой угрозу для многих существ, питающихся водорослями на поверхности моря.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Блогершу Блиновскую поместили под домашний арест
Нутрициолог предупредила об опасности «алкогольного переедания» в праздники
Двигатель самолета загорелся над переполненным туристами пляжем и попал на видео
Поступления от налогов в бюджет оценили
Российского аспиранта задержали за поджог по заданию украинских спецслужб
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Российский школьник случайно застрелил друга из отцовского карабина
Скромный подарок на день рождения принес женщине богатство
ЦБ счел полезным распространить адресную льготную ипотеку на один тип жилья
Косметолог раскрыла россиянам правду о влиянии кофе на состояние кожи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.