В США оценили шансы Трампа и Байдена на президентской гонке

Американский политолог Расмуссен оценил шансы Байдена и Трампа на выборах в 2024 году

Вице-президента базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен сделал прогноз по предстоящей президентской гонке на выборах в 2024 году. Политолог считает, что Джо Байден не столкнется с ожесточенной конкуренцией на предстоящих праймериз Демократической партии, но навряд ли обойдет своего предшественника — республиканца Дональда Трампа. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По мнению Расмуссена, Байден сделал неверный ход, когда официально объявил о намерении вновь побороться за президентский пост. В качестве аргументов собеседник агентства привел возраст политика и опасения американцев относительно снижения когнитивных способностей лидера государства. При этом он отмечает, что других сильных кандидатов на праймериз демократов на данный момент нет. «В действительности, элита Демократической партии больше никого не поддерживает», — говорит Расмуссен.

Однако политолог допустил, что у Байдена может появиться соперник за пределами демократических кругов. Например, аналитик видит потенциал у Роберта Кеннеди-младшего, который также объявил об участии в выборах в 2024 году.

Оценивая противостояние Трампа и Байдена, Расмуссен назвал их шансы равными. При этом он считает, что обвинения со стороны минюста поспособствовали усилению предыдущего президента США.

Мнение Расмуссена разделяет консервативный политический аналитик Чарльз Ортел. Он считает, что в целом у Байдена мало шансов одержать победу в матч-реванше против Трампа. Единственным препятствием для Трампа он видит только тюремное заключение.

Ранее Дональд Трамп рассказал, к чему приведет возможное переизбрание Джо Байдена на второй срок. По его мнению, действующий глава государства разрушит США.