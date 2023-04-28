Начато расследование дела о халатности из-за пожаров в Курганской области

СКР возбудил дело о халатности из-за масштабных пожаров в Курганской области с погибшей

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей масштабные пожары в Курганской области, в которых погибла женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, начавшиеся 27 апреля пожары в нескольких населенных пунктах региона возникли вследствие халатности должностных лиц, которые не приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период. В результате в деревне Логоушка погибла женщина, сгорели 70 строений.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Будут проведены пожарно-технические и другие судебные экспертизы для установления обстоятельств и причин случившегося.

По одной из версий, причиной столь масштабного пожара могла стать искра из-под колес проезжавшего мимо деревни тепловоза.