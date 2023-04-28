Смог из-за нескольких десятков природных пожаров накрыл Омск

В МЧС России сообщили о смоге в Омске из-за 40 лесных пожаров

Омск накрыл смог, образовавшийся из-за нескольких десятков лесных пожаров, которые сейчас бушуют в регионе. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«На территории Омской области действуют 40 пожаров. При этом в течение дня были совершены выезды пожарных подразделений на 86 пожаров, из них 67 — возгорание сухой растительности на открытой территории», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в вечерние часы от жителей города поступали сообщения о дымке. Там пояснили, что днем был юго-западный ветер, который сменил свое направления на северо-западный, скоростью до 17 метров в секунду. В свою очередь, на севере области бушуют природные пожары, дым от которых и накрыл Омск.

Ранее последствия крупного пожара в деревне Логоушка Курганской области показали на видео. На опубликованных кадрах видно выжженную землю и разрушенные постройки.