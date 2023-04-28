Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 28 апреля 2023Россия

Смог из-за нескольких десятков природных пожаров накрыл Омск

В МЧС России сообщили о смоге в Омске из-за 40 лесных пожаров

Фото: Ильнар Салахиев / Коммерсантъ

Омск накрыл смог, образовавшийся из-за нескольких десятков лесных пожаров, которые сейчас бушуют в регионе. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«На территории Омской области действуют 40 пожаров. При этом в течение дня были совершены выезды пожарных подразделений на 86 пожаров, из них 67 — возгорание сухой растительности на открытой территории», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в вечерние часы от жителей города поступали сообщения о дымке. Там пояснили, что днем был юго-западный ветер, который сменил свое направления на северо-западный, скоростью до 17 метров в секунду. В свою очередь, на севере области бушуют природные пожары, дым от которых и накрыл Омск.

Ранее последствия крупного пожара в деревне Логоушка Курганской области показали на видео. На опубликованных кадрах видно выжженную землю и разрушенные постройки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Россиянам напомнили о новом порядке получения пенсий
ЕК договорилась со странами Восточной Европы об экспорте продуктов с Украины
Раскрыт простой способ извлечь пользу из ревности
Минтруд сообщил о готовности обсуждать перенос новогодних праздников на май
Британцев призвали не косить траву
Экспорт российской водки упал на 80 процентов из-за санкций
Украинка попросила ООН вернуть уехавшую в Россию дочку
Смог из-за нескольких десятков природных пожаров накрыл Омск
Названа стоимость Xiaomi Redmi Note 12 Pro в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.