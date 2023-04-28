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03:40, 28 апреля 2023Экономика

Энергогигант раскрыл последствия эмбарго на поставку российского топлива

Глава TotalEnergies Пуяннэ заявил, что эмбарго российский газ не станет нейтральным шагом

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Глава французского энергетического гиганта TotalEnergies Патрик Пуяннэ раскрыл последствия введения эмбарго на поставку российского сжиженного природного газа и отметил, что это не станет нейтральным шагом для рынка Европы. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава компании отметил, что у Европейского союза (ЕС) нет единой позиции относительно эмбарго, пока обсуждается только запрет на бронирование регазификационных мощностей. Он добавил, что в случае введения ограничений TotalEnergies планирует их соблюдать.

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Пуяннэ указал, что введение эмбарго не станет нейтральным шагом, поскольку в европейские страны в 2022 году поступило около 15 миллионов тонн российского топлива.

TotalEnergies заключил контракты на закупку около пяти миллионов тонн СПГ, из них около четырех миллионов должны быть поставлены в Европу на основе долгосрочных договоренностей по принципу «бери и плати».

Пуяннэ добавил, что российского дизельное топливо после введения эмбарго Евросоюза было перенаправлено на другие рынки, в том числе в Латинскую Америку, Африку и на Ближний Восток.

Ранее «Известия» сообщили, что экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое — со 100 миллиардов кубометров до 50. Такой прогноз указан в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта.

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Марина Совина
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