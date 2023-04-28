Энергогигант раскрыл последствия эмбарго на поставку российского топлива

Глава TotalEnergies Пуяннэ заявил, что эмбарго российский газ не станет нейтральным шагом

Глава французского энергетического гиганта TotalEnergies Патрик Пуяннэ раскрыл последствия введения эмбарго на поставку российского сжиженного природного газа и отметил, что это не станет нейтральным шагом для рынка Европы. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава компании отметил, что у Европейского союза (ЕС) нет единой позиции относительно эмбарго, пока обсуждается только запрет на бронирование регазификационных мощностей. Он добавил, что в случае введения ограничений TotalEnergies планирует их соблюдать.

Пуяннэ указал, что введение эмбарго не станет нейтральным шагом, поскольку в европейские страны в 2022 году поступило около 15 миллионов тонн российского топлива.

TotalEnergies заключил контракты на закупку около пяти миллионов тонн СПГ, из них около четырех миллионов должны быть поставлены в Европу на основе долгосрочных договоренностей по принципу «бери и плати».

Пуяннэ добавил, что российского дизельное топливо после введения эмбарго Евросоюза было перенаправлено на другие рынки, в том числе в Латинскую Америку, Африку и на Ближний Восток.

Ранее «Известия» сообщили, что экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое — со 100 миллиардов кубометров до 50. Такой прогноз указан в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта.

