Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:00, 29 апреля 2023Моя страна

Российские ученые разработали легкий бетон

Ученые из Мордовии разработали легкий бетон

Фото: Drew Beamer / Unsplash

Ученые из Мордовского госуниверситета разработали так называемые легкий бетон, удельный вес которого вдвое меньше, чем у традиционного материала. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как пояснили в университете, разработка российских специалистов превосходит обычный бетон по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. При этом легкий бетон также отличается вдвое сниженным показателем усадочной деформации.

«Основной упор делался на использовании минерально-сырьевой базы республики и традиционных материалов отечественных производств, обеспечивающих доступность и эффективность разработанной технологии», — рассказал кандидат технических наук, старший научный сотрудник Мордовского госуниверситета Артемий Балыков.

Отмечается, что от существующих аналогов мордовский легкий бетон выгодно отличается многовариантностью составов и низкой себестоимостью. При этом использовать данный материал можно достаточно широко: и для строительства мостов, аэродромов и дорог, и для изготовления железобетонных изделий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым, не раскрывая сроков и подробностей. От чего зависит его успех?
В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян
Российские ученые разработали легкий бетон
Лавров заявил о провале Запада в попытках изолировать Россию
Соперница Байдена на выборах усомнилась в его возможности пережить второй срок
Украинские беженцы в Румынии оказались в сложном положении
Роза Сябитова пожаловалась на проблемы со слухом
Россиянин попытался провести почти пять килограммов золота в ручке чемодана
Боец «Вагнера» рассказал об использовании ВСУ почти бесшумных польских минометов
В России назвали самые редкие вакансии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.