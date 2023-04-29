Российские ученые разработали легкий бетон

Ученые из Мордовии разработали легкий бетон

Ученые из Мордовского госуниверситета разработали так называемые легкий бетон, удельный вес которого вдвое меньше, чем у традиционного материала. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как пояснили в университете, разработка российских специалистов превосходит обычный бетон по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. При этом легкий бетон также отличается вдвое сниженным показателем усадочной деформации.

«Основной упор делался на использовании минерально-сырьевой базы республики и традиционных материалов отечественных производств, обеспечивающих доступность и эффективность разработанной технологии», — рассказал кандидат технических наук, старший научный сотрудник Мордовского госуниверситета Артемий Балыков.

Отмечается, что от существующих аналогов мордовский легкий бетон выгодно отличается многовариантностью составов и низкой себестоимостью. При этом использовать данный материал можно достаточно широко: и для строительства мостов, аэродромов и дорог, и для изготовления железобетонных изделий.

