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18:10, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о проверке «Комсомольской правды» из-за нацизма в кроссворде

Baza: «Комсомольскую правду» проверяет полиция из-за пропаганды ЛГБТ и нацизма

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

«Комсомольскую правду» проверяет полиция из-за пропаганды ЛГБТ и нацизма. Об этом стало известно Baza. Как сообщается в Telegram-канале издания, одна из жалоб поступила от читателя «Комсомолки», решавшего кроссворд в печатной версии газеты.

В словарной игре читатель обнаружил вопросы о Третьем рейхе и решил написать заявление на издание.

По данным Baza, эта жалоба поступила 26 апреля. Другое заявление, касавшееся пропаганды ЛГБТ, было написано другим читателем ранее. Дата этого обращения в полицию не сообщается. Официального подтверждения или опровержения этого сообщения от МВД и редакции газеты нет.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

«Комсомольская правда» — советская и российская газета, которая выходит с 1925 года. Печатная версия газеты выпускается трижды в неделю, одна из них — еженедельник, прозванный «толстушкой». Главный редактор — Олеся Носова. Президент России Владимир Путин называл «Комсомольскую правду» своей любимой газетой, которую он читает каждое утро.

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Марк Леонов
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