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19:11, 29 апреля 2023Из жизни

Мужчина пробежал марафон и умер по пути домой

Insider: участник марафона пробежал 42,2 километра и умер по дороге домой

Фото: Sporlab / Unsplash

Участник Лондонского марафона из британского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, пробежал дистанцию менее чем за три часа и умер по дороге домой. Об этом сообщает Insider.

45-летний Стив Шэнкс пробежал 42,2-километровую дистанцию за 2:53:26. Организаторы мероприятия отметили, что мужчина был опытным бегуном, участвовавшим во множестве марафонов.

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Завершив гонку, британец скончался по пути домой. Организаторы марафона выразили глубокое сожаление по поводу кончины Шэнкса и подчеркнули, что причина смерти будет установлена после медицинского обследования.

Жена бегуна Джесс сообщила о случившемся в соцсетях. Она назвала гибель мужа внезапной и неожиданной. В память о Шэнксе была создана страница сбора средств для Общества борьбы с рассеянным склерозом. Эта проблема была близка мужчине, так как у некоторых его друзей имеется это заболевание.

Согласно опубликованному в 2012 году исследованию в Медицинском журнале Новой Англии, риск внезапной смерти во время марафона существует у одного из 50 тысяч участников.

В этом году в Лондонском марафоне участвовали около 48 тысяч бегунов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии мужчина скончался во время секс-соревнования со своей девушкой. Мужчина достиг оргазма шесть раз и пошел на седьмой заход, в то время как его партнерша оставалась непоколебима.

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Алиса Дмитриева
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