Президент США Байден встретился с родителями арестованного в России журналиста Гершковича

Президент США Джо Байден провел встречу с родителями арестованного в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Встреча американского лидера и его жены Джилл Байден с родителями журналиста Эллой Мильман и Михаилом Гершкович, а также его сестрой Даниэль Гершкович проходила в неформальной обстановке и наедине.

