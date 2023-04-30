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10:17, 30 апреля 2023Бывший СССР

МИД Украины допустил посредничество Китая в урегулировании конфликта

Замглавы МИД Украины заявил, что КНР может посредничать при урегулировании конфликта с РФ

Фото: Ken Ishii / Reuters

Прекращение боевых действий на Украине отвечает интересам Китая, который гипотетически мог бы посредничать при урегулировании конфликта. Об этом заявил замглавы украинского МИД Андрей Мельник в интервью порталу Tagesschau.

По словам дипломата, КНР преследует только собственные интересы в сложившейся обстановке, но не откажется и содействовать в прекращении огня.

«Это не так уж нереально. (...) Справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка», — допустил Мельник.

Также бывший посол прокомментировал телефонный разговор, который состоялся между украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзинпином. Дипломат назвал беседу «шагом к прекращению российской агрессии».

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что позиция Пекина по вопросу украинского кризиса направлена на начало мирных переговоров между Москвой и Киевом.

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Алевтина Запольская
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