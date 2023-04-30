Зеленский обсудил с Макроном перспективы контранаступления

Зеленский доложил Макрону о ситуации на фронте и перспективах ее развития

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, политики обсудили ситуацию на фронте. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинского лидера.

Беседа была посвящена материально-техническим потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перспективам контрнаступления, которое ожидается в мае-июне.

«Скорость и конкретность реагирования — это очень важно, это значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным силам мощного бронетанкового пакета», — говорится в сообщении.

Ранее издание The Times проанализировало готовность украинской армии к масштабным наступательным действиям против российских войск. Журналисты полагают, что планам по возвращению утраченных территорий сбыться не суждено.