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16:59, 30 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с Макроном перспективы контранаступления

Зеленский доложил Макрону о ситуации на фронте и перспективах ее развития

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, политики обсудили ситуацию на фронте. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинского лидера.

Беседа была посвящена материально-техническим потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перспективам контрнаступления, которое ожидается в мае-июне.

«Скорость и конкретность реагирования — это очень важно, это значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным силам мощного бронетанкового пакета», — говорится в сообщении.

Ранее издание The Times проанализировало готовность украинской армии к масштабным наступательным действиям против российских войск. Журналисты полагают, что планам по возвращению утраченных территорий сбыться не суждено.

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Алевтина Запольская
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