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07:11, 30 апреля 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о покидающих позиции иностранных наемниках

Боец ЧВК «Вагнер»: иностранные наемники заранее покидают позиции при приближении группы

Фото: Reuters

Жители Артемовска рассказали, что иностранные наемники в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоят насмерть, а заранее покидают позиции при приближении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил РИА Новости один из бойцов группы.

«По опросам местных жителей, которых мы освобождаем, выясняется, что как только линия фронта подходит ближе 400-500 метров, наемники "снимаются" и уезжают», — сообщил он.

По его словам, украинские регулярные части и территориальная оборона получили от командования приказ «стоять насмерть». «Я бы не сказал, что они какие-то воины — викинги или самураи. Обычные украинцы, которые вчера были, грубо говоря, работягами, а сегодня им дали в руки оружие», — добавил военный.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.

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Марина Совина
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