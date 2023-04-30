Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 30 апреля 2023Бывший СССР

В Одессе нашли мертвой россиянку с маленькой дочерью

В Одессе под окнами многоэтажки нашли мертвую россиянку с двухлетней дочерью

Фото: Roman Yanushevsky / Shutterstock / Fotodom

Тела 34-летней гражданки России и ее двухлетней дочери обнаружили украинские полицейские под окнами многоэтажки в Одессе. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, женщину и маленькую девочку нашли мертвыми накануне в субботу, 29 апреля. Супруг погибшей в это время был на работе.

Изначально полиция начала расследовать версию об убийстве, но позже переквалифицировала разбирательство на суицид. Утверждается также, что россиянка находилась на территории Украины незаконно.

«Мотивы содеянного выясняются», — сообщили силовики.

Ранее стало известно, что в украинском Львове покончил с собой курсант университета МВД. По данным следствия, молодой человек 2004 года рождения совершил самоубийство во время дежурства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Турции оценили шансы на продление зерновой сделки
Объяснившего поражение команды присутствием разгильдяя тренера уволили
Пара россиян жестоко убила восьмимесячную дочь и заявила о ее пропаже
В Одессе нашли мертвой россиянку с маленькой дочерью
МИД назвал эффективной работу Совбеза ООН под председательством России
В Италии призвали не включать в бюджетные ограничения ЕС оборонные расходы
В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии
Подозреваемого в крупном обмане российской пенсионерки задержали в аэропорту
Полковник назвал мешающие наступлению ВСУ на Крым проблемы
Бойцы ЧВК «Вагнер» показали советские склады вооружений в Соледаре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.