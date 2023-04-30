В Анапе нашли погребения древних синдов

На месте строительства газопровода в Анапе обнаружили погребения древних синдов

В Анапе на месте строительства магистрального газопровода в Анапа — Тамань нашли захоронения древних синдов — одного из племен, населявших район Северного Причерноморья в древности. Об этом сообщает KP.RU.

«Этот памятник археологии представляет большой интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией», — заявил вице-губернатор края Роман Лузинов.

Как отмечается, на месте уже начались раскопки — на данный момент археологи уже обнаружили и исследовали 24 погребения. По их мнению, памятник относится к раннему железному веку и датируется VII-VI веками до нашей эры.

Погребения представляют собой ямы, обложенные камнями. В них были обнаружены железные серпы, лепная керамическая посуда, топор, кинжал, ножи, железные наконечники копий и бронзовые украшения. В дальнейшем все находки будут переданы региональным музеям.