Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:00, 30 апреля 2023Моя страна

В Анапе нашли погребения древних синдов

На месте строительства газопровода в Анапе обнаружили погребения древних синдов

Фото: пресс-службa администрации Краснодарского края

В Анапе на месте строительства магистрального газопровода в Анапа — Тамань нашли захоронения древних синдов — одного из племен, населявших район Северного Причерноморья в древности. Об этом сообщает KP.RU.

«Этот памятник археологии представляет большой интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией», — заявил вице-губернатор края Роман Лузинов.

Как отмечается, на месте уже начались раскопки — на данный момент археологи уже обнаружили и исследовали 24 погребения. По их мнению, памятник относится к раннему железному веку и датируется VII-VI веками до нашей эры.

Погребения представляют собой ямы, обложенные камнями. В них были обнаружены железные серпы, лепная керамическая посуда, топор, кинжал, ножи, железные наконечники копий и бронзовые украшения. В дальнейшем все находки будут переданы региональным музеям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Боец ЧВК «Вагнер» заявил о скором полном контроле Артемовска. Какая обстановка в городе и как смещается линия фронта?
В Крыму пообещали ответ на попытку Украины захватить полуостров
Некоторые ключевые страны решили переждать обострение между Россией и США
Байден высмеял деловые способности Маска
Великобритания купит дальнобойные ракеты для Украины
Москвичей возмутило адресованное собачнику объявление во дворе дома
На Украине анонсировали повышение тарифов на электроэнергию
В КНДР раскритиковали визит президента Южной Кореи в США
США предупредили о смертельной ошибке
Доктор Мясников назвал смертельно опасные последствия татуировок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.