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09:39, 1 мая 2023Бывший СССР

Кандидат от партии «Шор» прошел во второй тур выборов главы молдавской автономии

ЦИК Гагаузии: кандидаты от Соцпартии и «Шор» вышли во второй тур выборов главы автономии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Кандидаты от оппозиционных в Молдавии Партии социалистов и партии «Шор» Григорий Узун и Евгения Гуцул вышли во второй тур выборов главы Гагаузской автономии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии.

«Во второй тур выходят кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: Узун Григорий Владимирович, за которого проголосовали 26,43 процента, и Гуцул Евгения Александровна, за которую проголосовали 26,41 процента», — заявила председатель ЦИК Яна Коваленко после получения протоколов с участковых избирательных комиссий.

По ее словам, в ведомство не поступало жалоб по нарушению избирательного процесса и хода голосования. Уточняется, окончательные результаты ЦИК намерен озвучить 2 мая. Апелляционная палата Комрата должна будет утвердить итоги голосования.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. После вооруженного конфликта с молдавскими националистами в середине 1990-х, регион получил особый статус, но не стал выходить из состава страны.

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Кристина Есикова
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