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00:26, 1 мая 2023Мир

Эрдоган выразил уверенность в продлении зерновой сделки

Президент Турции Эрдоган выразил уверенность в продлении зерновой сделки после 18 мая

Фото: Pixabay

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk рассказал о работе сторон по выполнению зерновой инициативе и выразил уверенность в продлении сделки по истечению срока ее действия 18 мая.

«Мы использовали благоприятную атмосферу, которая была создана в отношениях с лидерами Украины и России [Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным], и при обмене пленными, и при организации зернового коридора», — заявил он.

По его словам, работа по данному вопросу продолжается и он рассчитывает на то, что зерновая сделка в конечном итоге будет продлена.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар назвал сделку полезной как для России, так и для Украины. Он также отметил, что представители Турции «в дружеской атмосфере» обсуждали пользу ее продления с представителями обоих государств.

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Марина Совина
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