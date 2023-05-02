У рентгеновской звезды обнаружили квазипериодические колебания

MNRAS: у рентгеновской двойной звезды 4U 1730-22 обнаружили квазипериодические колебания

Международная группа астрономов обнаружила квазипериодические колебания в маломассивной рентгеновской двойной системе 4U 1730-22. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, который передает свое вещество компактной нейтронной звезде или черной дыре. Основываясь на массе звезды-компаньона, астрономы делят их на маломассивные рентгеновские двойные (LMXB) и массивные рентгеновские двойные (HMXB).

4U 1730-22 находится на расстоянии около 22 500 световых лет от Земли и представляет собой транзиентную LMXB, впервые обнаруженную в 1972 году. Вскоре после открытия была зарегистрирована вспышка, продолжающаяся 200 дней, затем наступила фаза затишья, которая продолжалась до июня 2021 года. В том же году источник испытал быстрое увеличение яркости в результате термоядерного рентгеновского всплеска, тем самым подтвердив, что компактный объект в системе является нейтронной звездой.

Новые наблюдения за 4U 1730-22 были проведены с помощью прибора NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer), установленного на Международной космической станции в период новой вспышки, начавшейся в феврале 2022 года. Были выявлены квазипериодические колебания на частоте 4,5-8,1 мегагерц, которые указывают на то, что источником рентгеновского излучения является внутренний край аккреционного диска.