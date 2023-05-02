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11:00, 2 мая 2023Моя страна

В Тверской области в июне состоится фестиваль ретромототехники

Фестиваль ретромототехники «Борода» пройдет в Торжке 3 июня

Фото: Viktor Khodyeyev / Wikimedia

Фестиваль ретромототехники «Борода» состоится в Торжке Тверской области 3 июня. Как уточняет KP.RU, вниманию гостей и жителей города будет представлена экспозиция ретромотоциклов.

Издание указывает, что впервые фестиваль «Борода» прошел в Торжке в 2021 году, причем тогда мероприятие было приурочено к открытию в Тверской области музея ретромотоциклов, появившегося на базе местного отделения мотоклуба «Ночные Волки».

Рассказывая о предстоящем мероприятии, в группе «Байк-пост Торжок» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что в этом году в экспозицию включили мотороллер Т-200, который является первым советским мотороллером с двигателем объемом 200 кубических сантиметров и электрическим динамо-стартером.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 1 мая открылся экопарк «Первая миля».

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Варвара Кошечкина
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