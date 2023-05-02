Известный российский спортивный журналист умер на 51-м году жизни

РИА Новости: спортивный журналист Андрей Малосолов умер на 51-м году жизни

Спортивный журналист и общественный деятель Андрей Малосолов умер на 51-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Малосолов ушел из жизни в ночь с понедельника на вторник», — сказал источник.

Как передает Telegram-канал «Мутко против», Малосолов внезапно потерял сознание, свидетели случившегося вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть известного журналиста. Другие подробности не приводятся.

Андрей Малосолов — спортивный журналист. В разное время был спортивным и политическим обозревателем «Комсомольской правды», «Версии» и «Российской газеты». В течение десяти лет являлся сотрудником РИА Новостей, освещал события первой чеченской кампании. С 1998 по 2005 год работал в правительственном пуле. В период с 2005 по 2010 год Малосолов был главой пресс-службы Российского футбольного союза. В 2007 году стал одним из основателей Всероссийского объединения болельщиков. Впоследствии стал блогером, активно участвовал в обсуждении законодательных инициатив, связанных с болельщиками и безопасностью на спортивных мероприятиях.