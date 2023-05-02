Минобороны заявило о потере ВСУ почти 300 военных в районе Артемовска

Минобороны заявило об уничтожении до 290 украинских военных на донецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 290 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовые отряды продолжают вести бой в западной части города, силы Воздушно-десантных войск (ВДВ) сковывают украинские подразделения на флангах. В Артемовске за сутки было совершено семь самолетовылетов, Южная группировка войск нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе Часов Яра, Богдановки и Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР).

За минувшие сутки Украина на донецком направлении потеряла один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубицу Д-20.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.