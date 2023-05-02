Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:29, 2 мая 2023Россия

Минобороны заявило о потере ВСУ почти 300 военных в районе Артемовска

Минобороны заявило об уничтожении до 290 украинских военных на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили до 290 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовые отряды продолжают вести бой в западной части города, силы Воздушно-десантных войск (ВДВ) сковывают украинские подразделения на флангах. В Артемовске за сутки было совершено семь самолетовылетов, Южная группировка войск нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе Часов Яра, Богдановки и Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

За минувшие сутки Украина на донецком направлении потеряла один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубицу Д-20.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
В Бельгии рассказали о роли болельщиков «Спартака» в назначении тренера сборной
На Украине продлили военное положение
Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео
В обгоревшей машине пропавших российских аниматоров нашли следы борьбы
В Киеве назвали условие для защиты Европы Украиной
В России резко вырос спрос на преподавателей иностранных языков
Опубликовано видео нападение на баскетболиста ЦСКА в Москве
Российские аграрии стали реже закупать отечественную технику
Врач назвала россиянкам самую опасную косметику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.