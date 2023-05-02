Российские бренды показали «скромную моду» на маркетах Московской недели моды

Бренды Measure и ABZAEVA показали «скромную моду» на маркетах Московской недели моды

На маркетах Московской недели моды, которые прошли с 28 по 30 апреля в столичных торговых центрах, свои коллекции показали российские бренды modest fashion («скромная мода»). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Например, создательница бренда Measure, дагестанский дизайнер Зайнаб Сайдулаева работает с эстетикой традиционной одежды региона, переосмысляя культуру ислама. Бренд из Махачкалы использует монохромные ткани из Италии и Турции, чтобы шить летящие платья женственных силуэтов.

В то же время российско-корейский бренд SHIN BRAND Антонио Шина из Москвы использует в лекалах образ традиционного корейского кимоно хэнбок. Известно, что предки Шина эмигрировали в Россию в 1930-х годах, он вырос в российско-корейской семье и побывал на исторической родине уже в сознательном возрасте.

Фото: лукбук бренда Gapanovich

Еще один бренд ABZAEVA принадлежит дизайнеру Надежде Абзаевой из Бурятии. В ее стеганых жилетах, дутых корсетах, фактурных жакетах с объемным рукавом, бомберах из велюрового денима с бахромой отражается современное прочтение традиций кочевой культуры.

В свою очередь, дизайнер Александра Кручук из Мурманска для коллекций бренда Gapanovich переосмысляет традиционный русский народный костюм, связанный с историей народов Севера. Она использует рюши, ручную вязку, объемные рукава и юбки. В новую коллекцию вошли изделия из вареного хлопка, крапивы, а также женственные блузы с цветочным принтом, летящие юбки и сарафаны из батиста и фатина.

Всего в мероприятиях Московской недели моды примут участие около 700 дизайнеров со всей России. Маркет также будет иметь свою онлайн-площадку, некоторые участники разместят продукцию на платформе «Сделано в Москве». Неделя моды пройдет в торговых центрах «Европолис» (Ростокино), «Метрополис», «Океания», «Павелецкая плаза», «Ривьера», «Хорошо!», «VEGAS Крокус сити».

