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19:03, 2 мая 2023Мир

В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО

Генерал США Марк Милли: Россия в начале СВО стремилась продвинуться до Днепра

Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Россия рано или поздно будет готова к переговорам, тем более что она, по его мнению, пока не добилась стратегических целей. Об этом он заявил в интервью изданию Foreign Affairs.

По словам Милли, Москва в начале СВО хотела, в частности, продвинуться вплоть до Днепра за 4-6 недель. Среди других стратегических целей он назвал желание «отрезать Украине доступ к Азовскому морю» и «развалить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского».

Генерал также считает, что Москва была вынуждена скорректировать свои цели, «ограничившись южными провинциями Украины» и укреплением власти в Донбассе.

В том же разговоре Милли предположил, что боевые действия вряд ли прекратятся в 2023 году.

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Виктория Кондратьева
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