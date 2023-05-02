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10:03, 2 мая 2023Силовые структуры

Россиянин создал сеть баров для обмана подвыпивших клиентов

В СПб полиция накрыла сеть баров с консуматоршами, где обманывали пьяных мужчин на деньги

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Петербурге полиция накрыла сеть баров, где консуматорши обманом спаивали клиентов алкоголем по высоким ценам. Об этом сообщает «Фонтанка».

Развлекательные заведения находились на улице Рубинштейна, Казанской и Невском проспекте. Специально нанятые девушки-консуматорши приводили в бары пьяных мужчин, у которых с карт списывались крупные суммы денег за напитки. Один из россиян обнаружил пропажу 241 тысячи рублей после посещения заведения.

Оперативники уголовного розыска при содействии бойцов спецназа провели обыски в барах и задержали создателя мошеннической схемы. Работа правоохранителей попала на видео.

На кадрах видны силовики, которые пришли в бары и квартиры подозреваемых.

В результате обысков у них изъято 100 литров алкоголя в пластиковых канистрах с надписями «этиловый спирт». Сеть из баров создал 34-летний коммерсант, сообщили KP.RU в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело. Установлены девять потерпевших, оставивших в мошеннических барах миллион рублей. В настоящее время полицейские устанавливают других жертв аферистов.

Любовь Ширижик
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