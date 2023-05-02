Девушка пожаловалась на принуждающего к сексу парня и получила совет

HuffPost: при отсутствии сексуального влечения необходимо рассказать обо всем партнеру

При отсутствии сексуального влечения необходимо честно обо всем рассказать партнеру, уверяет специалист по отношениям Джессика Алдерсон. В авторской колонке для издания HuffPost она дала совет девушке, пожаловавшейся на принуждающего ее к сексу парня.

По словам девушки по имени Сара, ее отношения с партнером начинались хорошо, однако со временем он все чаще стал принуждать ее к сексу. В итоге она потеряла не только физический интерес к интиму, но и получила психологическую травму.

Для него секс — это спорт. А я принимаю все близко к сердцу и не могу изменить свои чувства Сара девушка, потерявшая интерес к сексу

Алдерсон пояснила, что люди принуждают к близости и осознанно, и неосознанно. В первом случае партнер может, например, угрожать расставанием.

Сексуальное принуждение — это использование давления или влияния, чтобы заставить кого-то согласиться на секс Джессика Алдерсон специалист по отношениям

Специалист по отношениям обратила внимание, что Саре не нужно чувствовать себя виноватой в подобной ситуации. Она рекомендовала откровенно поговорить с партнером и аргументированно объяснить ему причину отсутствия влечения.

Если речь зайдет о различиях в либидо, разговор нужно выстроить так, чтобы каждый из партнеров не чувствовал себя под давлением или отвергнутым

Джессика Алдерсон специалист по отношениям

«Во время разговора Сара должна попытаться привести примеры инцидентов из прошлого, которые ей показались неприятными, и объяснить, почему они заставили ее чувствовать себя некомфортно, — говорит Алдерсон. — Важно найти время для работы над своим исцелением как личности и для разрешения ситуации в нужном для нее русле. Исцелению помогут терапия, забота о себе, ведение дневника и самоанализ».

Также, по словам специалиста по отношениям, следует помнить о внешних факторах, влияющих на сексуальную активность: стрессах, качестве сна, проблемах со здоровьем, приеме лекарств. Если снижение либидо носит временный характер, необходимо устранить все негативные факторы.

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