Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:15, 2 мая 2023Моя страна

Новый заказник появился в Алтайском крае

В Алтайском крае создали природный заказник «Рубцовская степь»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На территории двух районов Алтайского края создали природный заказник «Рубцовская сеть» площадью более 22 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в Минприроды региона, это позволит сохранить и восстановить природу и биологическое разнообразие зональных степей и степных озер. «В равнинной части края степи такого типа сохранились очень небольшими фрагментами среди пахотных угодий», — рассказали в министерстве.

На территории заказника расположены два озера —Соленое и Горчина. Кроме того, в парке находятся крупные популяции редких охраняемых видов, в их числе три вида перистых ковылей, а также краснокнижный тюльпан поникающий, ирис сизоватый и эремурус алтайский.

Среди животных в заказнике обитают степная гадюка, степной лунь, курганник, большой тушканчик, степной шмель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
В Бельгии рассказали о роли болельщиков «Спартака» в назначении тренера сборной
На Украине продлили военное положение
Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео
В обгоревшей машине пропавших российских аниматоров нашли следы борьбы
В Киеве назвали условие для защиты Европы Украиной
В России резко вырос спрос на преподавателей иностранных языков
Опубликовано видео нападение на баскетболиста ЦСКА в Москве
Российские аграрии стали реже закупать отечественную технику
Врач назвала россиянкам самую опасную косметику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.