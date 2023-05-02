Новый заказник появился в Алтайском крае

В Алтайском крае создали природный заказник «Рубцовская степь»

На территории двух районов Алтайского края создали природный заказник «Рубцовская сеть» площадью более 22 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в Минприроды региона, это позволит сохранить и восстановить природу и биологическое разнообразие зональных степей и степных озер. «В равнинной части края степи такого типа сохранились очень небольшими фрагментами среди пахотных угодий», — рассказали в министерстве.

На территории заказника расположены два озера —Соленое и Горчина. Кроме того, в парке находятся крупные популяции редких охраняемых видов, в их числе три вида перистых ковылей, а также краснокнижный тюльпан поникающий, ирис сизоватый и эремурус алтайский.

Среди животных в заказнике обитают степная гадюка, степной лунь, курганник, большой тушканчик, степной шмель.