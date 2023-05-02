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07:00, 2 мая 2023Среда обитания

Назван срок возвращения тепла в Москву

Синоптик Вильфанд: возвращение тепла в Москву произойдет не раньше середины мая

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Возвращение тепла в Москву произойдет не раньше середины мая. Таким прогнозом в разговоре с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик сообщил, что 2 мая температура будет ниже нормы всего на полтора-два градуса, а 3 мая — около нормы: от 17 до 20 градусов.

«Но начиная с четверга, температура будет снижаться примерно на два градуса в день. В четверг будет всего 13-15, а в пятницу, субботу и воскресенье будет до 11 градусов. Температура будет ниже нормы на пять градусов — это совсем апрельская погода. Затем, по предварительным расчетам, будет постепенное повышение, но все равно до привычных майских значений далеко», — сообщил Вильфанд.

Возвращение тепла в столицу будет не раньше середины месяца

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра России

Ранее специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин сообщил, что лето 2023 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

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Алена Шевченко
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