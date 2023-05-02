Назван срок возвращения тепла в Москву
Возвращение тепла в Москву произойдет не раньше середины мая. Таким прогнозом в разговоре с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что 2 мая температура будет ниже нормы всего на полтора-два градуса, а 3 мая — около нормы: от 17 до 20 градусов.
«Но начиная с четверга, температура будет снижаться примерно на два градуса в день. В четверг будет всего 13-15, а в пятницу, субботу и воскресенье будет до 11 градусов. Температура будет ниже нормы на пять градусов — это совсем апрельская погода. Затем, по предварительным расчетам, будет постепенное повышение, но все равно до привычных майских значений далеко», — сообщил Вильфанд.
Возвращение тепла в столицу будет не раньше середины месяца
Ранее специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин сообщил, что лето 2023 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.