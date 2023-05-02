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14:57, 2 мая 2023Силовые структуры

У ворот дома замначальника ГУ МВД Запорожья сработала бомба

СКР: в Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУ МВД Запорожской области

Фото: РИА Новости

В Мелитополе совершено покушение на заместителя начальника ГУ МВД Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете России (СКР).

У ворот дома полицейского была заложена бомба. Она сработала, когда замначальника ГУВД открыл ворота, чтобы отправиться на работу. Его госпитализировали с ранениями. СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь представителя власти и 222.1 УК РФ за незаконный оборот взрывных устройств.

Самодельное взрывное устройство было приведено в действие. Следователи ведут поиск причастных к взрыву лиц, проводится допрос свидетелей и очевидцев, назначены судебные экспертизы.

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Любовь Ширижик
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