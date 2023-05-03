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04:28, 3 мая 2023Мир

В Британии высказались об отправке вертолетов Apache Украине

Замминистра обороны Голди: Британия не планирует передавать Киеву вертолеты AH-64 Apache

Фото: Annabelle Chih / Reuters

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна на данный момент не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент правительство не планирует передавать вертолеты Apache Украине», — подчеркнула Голди.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в страну американской системы ПВО Patriot. Глава ведомства отметил, что украинская сторона рассчитывала получить эту технику еще в августе 2021 года. Он просил США направить Украине ракетные комплексы, но тогда ему ответили, что это невозможно.

В марте стало известно о решении Федерального совета Швейцарии сохранить запрет на реэкспорт вооружений на Украину третьими странами. При этом уточнялось, что этот запрет может быть пересмотрен в дальнейшем.

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Марина Совина
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