В Британии высказались об отправке вертолетов Apache Украине

Замминистра обороны Голди: Британия не планирует передавать Киеву вертолеты AH-64 Apache

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна на данный момент не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент правительство не планирует передавать вертолеты Apache Украине», — подчеркнула Голди.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в страну американской системы ПВО Patriot. Глава ведомства отметил, что украинская сторона рассчитывала получить эту технику еще в августе 2021 года. Он просил США направить Украине ракетные комплексы, но тогда ему ответили, что это невозможно.

В марте стало известно о решении Федерального совета Швейцарии сохранить запрет на реэкспорт вооружений на Украину третьими странами. При этом уточнялось, что этот запрет может быть пересмотрен в дальнейшем.

