Россиянам назвали условия для частой смены постельного белья

Врач Елена Кудряшова заявила, что постельное белье следует менять чаще во время болезни

Российский врач-терапевт Елена Кудряшова назвала условия для частой смены постельного белья. Ее комментарий приводит «А теперь внимание!»

По словам специалистки, в зимний период допустимо менять белье раз в две недели, а в летний — раз в неделю. Однако данную процедуру следует проводить чаще во время болезни, а также если на кровати спят домашние животные, заявила эксперт.

«Но увлекаться ежедневной сменой тоже не стоит. Порошки сами по себе могут быть аллергенами. Все хорошо в меру», — в то же время добавила собеседница издания.

Ранее эксперты магазина мебели для спальни и постельных принадлежностей Bed Kingdom из Англии раскрыли оптимальную частоту стирки постельного белья. Специалисты заявили, что удалять загрязнения с данного вида изделий следует один раз в неделю. При этом они отметили, что для некоторых людей подобный график может быть затруднительным.